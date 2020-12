Paredes revela que atletas do PSG torcem por contratação de Messi: “Todos queremos”

Com o futuro incerto, Messi é especulado em diversas equipes da Europa para as próximas temporadas. Um dos clubes citados como possível destino do craque é o Paris Saint-Germain. Apesar de não haver nada oficial, atletas do time francês já manifestaram o desejo de contar com o argentino.

Em entrevista à ESPN, Leandro Paredes afirmou que o grupo do PSG torce para que o clube contrate Messi.

“Espero que sim, todos queremos que Messi venha para o PSG. Mas será uma decisão dele. Temos um plantel incrível, com bons jogadores e boas pessoas, temos essa vantagem. Espero que Messi possa decidir o que é melhor par ele, mas aqui seria recebido de braços abertos”, disse o atleta.

O vínculo de Messi com o Barcelona se encerra em junho de 2021. No início da temporada, o craque já havia revelado o desejo de deixar o Camp Nou, mas acabou permanecendo por questões contratuais.