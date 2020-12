‘Parem de encher o saco’ · .

Juliana Paes mostrou irritação após ser chamada de “bolsominion”, apelido dado a quem apoia as declarações de Jair Bolsonaro de forma convicta, sem contestar. Depois das insinuações de que seria eleitora do presidente, a atriz se irritou. “Parem de encher o meu saco”, disse.

“Eu, Bolsominion? Ser sensata e desejar que as pessoas parem de brigar não significa ser bolsominion. Parem de encher meu saco e feliz 2021”, desabafou ela no Twitter. Alguns seguidores a criticaram pela suposta neutralidade, indicando que quem tenta ser neutro acaba sendo bolsonarista.

“Ser neutra diante do bolsonarismo e ser bolsonarista dá no mesmo”, apontou Pietro Benvenutti. “Imagina ficar em cima do muro, com um governo de que o representante é homofóbico e machista. Feliz 2021”, escreveu o perfil Anitta sem grife. “Assuma o 17 que havia em você e peça desculpas ao país”, pediu a professora Irni. “Sensata? Quem apoia Bolsonaro nunca é sensato”, comentou Welder Rocha.

Outros fãs, no entanto, defenderam a artista. “Não aguentam ver uma mulher negra, bem sucedida e empoderada de si mesma. Tô contigo, gata”, afirmou o perfil Animes Niilistas.

Essa reação se deu porque Juliana Paes foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (28) depois que os internautas contrários a Bolsonaro resgataram declarações da atriz de 2019, nas quais ela dá a entender que votou no presidente. Eles a compararam a Bibi Perigosa, sua personagem em A Força do Querer (2017).

No ano passado, em entrevista para o jornal O Globo, Juliana Paes afirmou que apoiava Bolsonaro, mesmo não concordando com todas as suas decisões.

“Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba”, declarou, na época.

A entrevista repercutiu, a atriz foi acusada de ser bolsonarista e rebateu as afirmações nas redes sociais. “Não sou [bolsonarista], não. Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar de um lado ou outro. Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim”, escreveu.

Além disso, a artista chegou a criticar o “Ele Não”, movimento contrário ao então candidato à Presidência durante a eleição de 2018 e que foi adotado por várias atrizes e atores da Globo.

Veja o tuíte de Juliana Paes:

Eu, Bolsominion? Ser sensata e desejar que as pessoas parem de brigar NÃO significa ser #bolsominion Parem de encher meu saco e feliz 2021!!!!!!

— Juliana Paes (@julianapaes) December 28, 2020

