Paris Saint-Germain confirma saída de Thomas Tuchel

O Paris Saint-Germain oficializou nesta terça-feira a rescisão de contrato com o técnico Thomas Tuchel. Ainda não há confirmação de quem assumirá o comando da equipe. De acordo com o Le Parisien, o treinador que deve chegar ao Parque dos Príncipes é o argentino Mauricio Pochettino, de 47 anos.

Tuchel se despede do PSG após 127 jogos, somando 95 vitórias, 12 empates e 20 derrotas, com 342 gols marcados e 109 sofridos. Os principais feitos do treinador foram dois títulos franceses e a primeira classificação do clube para a final da Liga dos Campeões.

Por meio de um comunicado, o presidente da equipe francesa, Nasser Al-Khelaïfi, agradeceu ao técnico pelos serviços prestados entre 2018 e 2020.

“Gostaria de agradecer a Thomas Tuchel e à sua equipe por tudo o que trouxeram para o clube. Thomas colocou muita energia e paixão em seu trabalho e, claro, nos lembraremos dos bons momentos que compartilhamos juntos. Desejo a ele o melhor para seu futuro”, afirmou.