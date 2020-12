Paris Saint-Germain divulga que Neymar não joga mais em 2020

No último boletim médico divulgado pelo Paris Saint-Germain, o clube divulgou que Neymar não joga mais em 2020. O atacante brasileiro sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Lyon, no último domingo, e irá perder os duelos contra o Lille e Strasbourg.

> Veja a tabela do Campeonato Francês

A expectativa é que o camisa 10 possa voltar a atuar no dia seis de janeiro contra o Saint-Étienne, mas ainda não há uma data oficial para o retorno do craque. Neymar já perdeu uma partida diante do Lorient em que o PSG ganhou por 2 a 0.

O brasileiro faz um bom início de temporada, principalmente liderando o time na Champions League. Em 12 partidas disputadas na atual campanha da equipe, Neymar já anotou nove gols e distribuiu cinco assistências para os companheiros.