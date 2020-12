Paris Saint-Germain terá camisa rosa na sequência da temporada

O Paris Saint-Germain terá mais um uniforme para a sequência da temporada 2020/21. Nesta quarta-feira (30), o desenho da quarta camisa do clube foi vazada pelo site FootyHeadlines e chamou a atenção pelo design rosa.

O desenho da camisa mistura o rosa com tons de azul e detalhes de patrocínio e emblemas feitos em preto, além de a logo da marca Jordan estar substituindo a Torre Eiffel no escudo do clube.

Por conta de seu estilo não usual para camisas de futebol, algumas reações nas redes sociais foram um pouco contrárias ao novo modelo da equipe parisiense.

A publicação do site afirma que o novo uniforme será lançado, oficialmente, no próximo dia 29 de janeiro e dará sequência à parceria que o clube possui com o selo Jordan, da Nike, para alguns de seus uniformes.

⚠🇫🇷🔥 LEAKED: Jordan PSG 20-21 Fourth Kit Design: https://t.co/J02btytUgr — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 30, 2020

Essa parceria começou na temporada 2018/19, com os dois uniformes que o time utilizava na Uefa Champions League e teve um novo modelo a partir do ano seguinte, com o uniforme número três.

Além deste uniforme, o selo Jordan também foi utilizado para a camisa número três, com cor grená e detalhes em branco e preto nas mangas.