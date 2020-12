Participantes do Enem 2020 com sintomas da covid-19 poderão solicitar reaplicação do exame

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 devem ocorrer em janeiro e fevereiro de 2021. Desse modo, as provas da versão impressa serão aplicadas nos dias nos dias 17 e 24 de janeiro. Já o Enem Digital deve acontecer nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro, enquanto as provas do Enem PPL 2020 estão marcadas para os dias 23 e 24 de fevereiro de 2021.

No entanto, aqueles que estivem com sintomas da covid-19 não devem comparecer ao exame. De acordo com o recomendado pelos órgãos de saúde, pessoas com covid-19 ou que apresentarem sintomas da doença devem ficar em isolamento. Desse modo, os inscritos no Enem 2020 que se encontram nessa situação poderão fazer as provas em outras datas.

Conforme o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), órgão responsável pela realização do exame, quem estiver com covid-19 ou outras doenças infectocontagiosas nos dias de realização do Enem 2020 poderá participar da reaplicação das provas nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021, datas do Enem PPL.

Como solicitar a reaplicação das provas?

Assim, quem estiver com coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza A e B, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela ou covid-19 deve comunicar a condição ao Inep. Isso deve ser feito na Página do Participante, antes da data de aplicação das provas.

Já aqueles que apresentarem os sintomas da covid-19 apenas na véspera também não devem ir ao local de aplicação do exame. Nesses casos, o estudante deve não só fazer registro por meio da Página do Participante, mas também deve em entrar contato com a Central de Atendimento do Inep para relatar a condição. O objetivo é de agilizar a análise de laudo pelo Inep. O número da central do Inep é 0800 616161.

A reaplicação deve ser feita com alguns documentos, entre eles um documento legível que comprove a doença. Nesse sentido, o documento deve conter, entre outros dados:

o código da Classificação Internacional de Doença (CID 10);

a assinatura de médico responsável e o número do CRM.

O resultado do pedido ficará disponível na Página do Participante, no site do Enem.

