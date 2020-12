Party de Chrono Trigger é recriada com visuais modernos por brasileiro

O brasileiro Raf Grassetti, diretor de arte de God of War PS4, lançou uma série de imagens em seu perfil do Twitter mostrando como seria o elenco do clássico Chrono Trigger com gráficos de última geração.

As reimaginações de Crono, Glenn e Robo foram feitas através de manipulação gráfica, onde o artista remodelou os visuais em pixel art dos personagens para formatos tridimensionais e ultrarrealistas. E vendo detalhadamente as artes, é possível perceber a riqueza em cada traço, sombreamento e na naturalidade das expressões, especialmente quando se trata do protagonista do game.

Os resultados são brilhantes e refletem bem como seria o título da Square Enix caso recebesse as tecnologias das atuais geração de consoles.

