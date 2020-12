Passei Direto: como utilizar o aplicativo de estudos online?

Passei Direto é uma plataforma de estudos online para estudantes do ensino fundamental ao superior que pode ser acessada diretamente pelo navegador web ou através de aplicações para dispositivos móveis Android e iOS. O serviço oferece uma modalidade gratuita com acesso limitado aos conteúdos e recursos da plataforma e uma versão de assinatura mensal ou anual, que, por sua vez, traz mais opções de acesso ao conteúdo da plataforma e materiais exclusivos.

O serviço funciona como uma ferramenta colaborativa de modo que, ao compartilhar seus materiais escolares, professores e estudantes da plataforma podem interagir tirando dúvidas e comentando os temas propostos. Além de muito material didático, o Passei Direto oferece ainda uma grande quantidade de videoaulas dos mais variados temas para ajudar quem está em homeschooling, assim como estudantes que estão se preparando para processos seletivos e concursos públicos.

Criando a conta no serviço

O Passei Direto permite que você realize o cadastro na plataforma vinculando sua conta do Facebook, vinculando sua conta Google (Gmail, Android) ou através de um e-mail. Ainda no início do cadastramento, a plataforma vai solicitar algumas informações como qual a finalidade de seus estudos como: Ensino Fundamental, Ensino Médio (Enem e Vestibulares), Graduação, Pós-Graduação, Estudos Gerais e Concurso público.

Em seguida, você pode selecionar entre perfil de estudante ou professor, adicionando ainda qual instituição você representa. No campo instituição, é possível preencher de forma automática os dados de acordo com o banco de dados da plataforma, que exibe ainda o número de usuários de cada instituição.

Após adicionar os dados, a plataforma vai solicitar que você indique quais matérias correspondem ao seu interesse, para então, recomendar o conteúdo de acordo com a sua demanda.

Utilizando a plataforma

Já logado ao seu perfil, o app vai exibir na tela inicial alguns textos que correspondem ao que você indicou como seus interesses. Na parte inferior do app, temos acesso a quatro abas, sendo elas:

Materiais: organiza em listas artigos, exercícios e discussões relacionadas aos temas que você indicou como de interesse;

organiza em listas artigos, exercícios e discussões relacionadas aos temas que você indicou como de interesse; Perguntas: apresenta questões relacionadas aos temas, com respostas de professores e usuários da plataforma, tendo ainda espaço para comentários e modo avaliação de respostas;

apresenta questões relacionadas aos temas, com respostas de professores e usuários da plataforma, tendo ainda espaço para comentários e modo avaliação de respostas; Disciplinas: é onde ficam listados os temas de interesse que você segue. Na guia você pode deixar de seguir um tema, assim como anexar novos ou ter acesso a material relacionado;

é onde ficam listados os temas de interesse que você segue. Na guia você pode deixar de seguir um tema, assim como anexar novos ou ter acesso a material relacionado; Perfil: na guia perfil você define suas informações pessoais, acompanha materiais baixados (para contas premium), altera dados de sua instituição de ensino e afins.

Interface do App Passei Direto.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa

Ao acessar um material, você pode marcá-lo como favorito, criando assim uma lista de conteúdos relevantes para seus estudos. Usuários que assinarem o Passei Direto, podem ainda realizar o download dos itens para acessar off-line.

O serviço, por sua vez, oferece duas opções de assinatura: no plano mensal, além do material para download, os usuários têm acesso a vídeo aulas, resumos desenvolvidos por especialistas e acesso ilimitado ao conteúdo da plataforma por R$ 29,90 ao mês. Você ainda pode optar pelo plano anual que dá acesso aos mesmos recursos por R$ 286,80 ao ano ou 12 parcelas de 23,90.

Menu de configuração da conta e de compra da versão premium.Fonte: Reprodução/ Fernando Sousa