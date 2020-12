‘Passei muito mal, vinha de antes’

Lionel Messi voltou a falar sobre o turbulento período antes do início da atual temporada, quando manifestou seu desejo de deixar o Barcelona. O astro permaneceu no clube com o qual tem contrato até o meio de 2021, mas seu futuro segue incerto, ainda mais por conta das eleições para presidente em março.

“A verdade é que hoje estou bem. É verdade que passei muito mal no verão. Vinha de antes. O que aconteceu antes do verão, por como terminou a temporada, o burofax e tudo isso… Depois arrastei (isso) um pouco ao começo da temporada”, declarou em entrevista à emissora de televisão LaSexta, que será transmitida no domingo e teve um trecho divulgado pela rádio RAC1.

“Hoje estou bem e me encontro com vontade de lutar para valer por tudo o que temos pela frente. Estou animado. Sei que o clube está passando por um momento complicado, quanto ao clube e à equipe, e se faz difícil tudo o que rodeia o Barcelona, mas estou com vontade.”

Messi queria deixar o Barça já na última janela levando em fala que seu contrato o permitia sair naquele momento. Porém, os catalães sustentaram que tal cláusula já havia expirado em junho. O camisa 10, então, disse que não desejava entrar na justiça contra o clube e acabou permanecendo.

A partir de janeiro, o astro de 33 anos já estará livre para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Há a expectativa de que a definição do próximo presidente possa ter alguma influência para que ele permaneça ou não no Camp Nou.