Patrícia Poeta e apresentadora da Gazeta aparecem com o mesmo vestido ao vivo · .

Quem acompanhava a programação matinal da TV aberta nesta quinta-feira (17) percebeu que Patrícia Poeta estava com o mesmo look que Regiane Tápias. A substituta de Fátima Bernardes entrou ao vivo no Encontro, da Globo, usando um vestido longo, vermelho, de alças e decotado. A peça também foi utilizada pela apresentadora do Revista da Manhã, da Gazeta.

Os internautas mais atentos notaram a semelhanças entre as peças e comentaram nas redes sociais. “Patrícia Poeta também estava com um vestido desse, lindo”, escreveu a internauta Mariah Bevenuto Amorim.

Patrícia e Regiane com o mesmo vestido (Reproduções/Globo e Gazeta)

“Se tivessem combinado, não teria dado certo! Liguei a TV e me deparo com a Patrícia Poeta com lindo vestido vermelho. Mudo de canal, coloco na Gazeta, e a Regiane Tápias está com o mesmo vestido!”, completou Matheus Faustino.

Já Lucas Pereira mencionou o repeteco da roupa e ainda brincou com o fato de o vestido combinar com a chegada do Natal. “Regiane Tápias e Patrícia Poeta com o mesmo vestido vermelho. E faltando um dia para o Natal”, divertiu-se.

Confira as reações abaixo:

Se tivessem combinado, não teria dado certo! 😂 Liguei a TV e me deparo com a Patricia Poeta com lindo vestido vermelho… mudo de canal e coloco na #TVGazeta (@tvgazetaoficial) no #RevistaDaManha (@revistadamanha) e Regiane Tapias está com o mesmo vestido! 😂

— 𝗠𝗮𝘁𝗵𝗲𝘂𝘀 𝗙𝗮𝘂𝘀𝘁𝗶𝗻𝗼 (𝗱𝗲 😷) (@MatFaustinoOfc) December 17, 2020