Patrícia Poeta vende vestido usado em premiação da Globo; saiba o valor · .

Apresentadora do É de Casa e substituta de Fátima Bernardes no Encontro, Patrícia Poeta colocou à venda um vestido usado por ela durante o prêmio Melhores do Ano, do Domingão do Faustão, em 2014. O look está em promoção e pode ser comprado pela “bagatela” de R$ 400 reais na loja da jornalista em um brechó online.

O . apurou que o vestido longo vendido por Patrícia é da grife Barbara Bela, confeccionado em tecido azul acetinado, com drapeados, decote de um ombro só, com fecho em botão e um fechamento por zíper lateral. O modelito número 38 também carrega uma pequena avaria: um leve desfiado na parte frontal.

Antes vendido por R$ 700 pela funcionária da Globo no brechó, o vestido era oferecido na loja original por um valor entre R$ 1,5 mil e $ 5 mil, segundo a faixa de preços dos looks divulgados no site oficial da marca. Entretanto, agora ele já saiu de linha de fabricação e está indisponível no varejo.

Em sua lojinha, atualmente, Patrícia está liquidando outros 64 produtos, entre roupas, sapatos e bolsas usados ou novos e com preços que variam entre R$ 56 a R$ 2.800. Segundo o perfil da apresentadora, ela já fechou 569 vendas pela plataforma.

DIVULGAÇÃO/TV GLOBO E ENJOEI

Patrícia no Emmy 2016: outro vestido em liquidação

Além do vestido usado no Melhores do Ano de 2014, Patrícia Poeta também colocou à venda um vestido preto decotado usado por ela na cerimônia do Emmy Internacional de 2016, pouco depois de ter deixado a apresentação do Jornal Nacional para se dedicar ao Entretenimento da Globo.

Assinado por Vitor Zerbinato, o “preto que eu gosto” tamanho 40 possui um tecido plano, recorte superior em couro sintético resinado, uma barra assimétrica e fechamento com zíper. No brechó online, a parceira de trabalho de André Marques no É de Casa pede o valor promocional de R$ 560 pelo look (antes, ela estava cobrando R$ 800).

Este vestido também já saiu de linha, e pode ter chegado a custar entre R$ 1 mil e R$ 5 mil, segundo as médias de preço divulgadas no site do estilista.

Além de Patrícia Poeta, outras famosas também vendem seus looks usados no brechó online, como Giovanna Antonelli, Cleo, Preta Gil, Deborah Secco e Thaila Ayala.