Patrick de Paula avança em processo de transição, mas deve seguir fora contra o América-MG

O meio-campista Patrick de Paula deve seguir como desfalque para o Palmeiras no confronto com o América-MG, pela semifinal da Copa do Brasil. O jovem de 21 anos de idade vem avançando no processo de recuperação, mas ainda permanece em transição física.

Na tarde desta terça-feira, véspera do confronto com o América-MG, Abel Ferreira comandou na Academia de Futebol o último ensaio para o confronto. Patrick de Paula participou da primeira parte com os companheiros e, em seguida, cumpriu seu cronograma específico de transição física.

O volante não joga desde o dia 2 de dezembro, data da vitória por 5 a 0 sobre o Delfin, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Autor de um golaço contra o time equatoriano, Patrick de Paula sofreu lesão muscular na coxa direita e acabou substituído ainda no primeiro tempo.

Escalado nas últimas sete partidas antes de sentir a contusão, seis na condição de titular, o jovem vinha ganhando terreno sob o comando de Abel Ferreira. Desde a lesão muscular, Patrick de Paula acabou perdendo os cinco compromissos mais recentes do Palmeiras.

Contra o América-MG, Danilo deve ser titular no meio de campo, com a seguinte provável escalação: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomez e Matias Viña; Danilo, Zé Rafael (Marcos Rocha) e Raphael Veiga; Gabriel Veron (Lucas Lima), Gustavo Scarpa e Rony.

O primeiro duelo entre Palmeiras e América-MG pela semifinal da Copa do Brasil está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque. A segunda e decisiva partida tem início previsto para as 21h30 de 30 de dezembro, no Estádio Independência.