Patrocinadora está disposta a bancar salário para Cristiano Ronaldo retornar ao Manchester United

Sonhando com o retorno de Cristiano Ronaldo, o Manchester United pode ter um trunfo em mãos. De acordo com a revista “Auto Esporte”, a Chevrolet, patrocinadora master do clube inglês, acredita que o craque português teria um impacto financeiro positivo na Inglaterra.

A Chevrolet acredita que com a chegada do craque na Juventus, a Jeep teve um impacto positivo. Porém, após a pandemia do coronavírus, a Velha Senhora está disposta a abrir mão do jogador pelos seus altos salários.

Cristiano Ronaldo atuou em seis temporadas no Manchester United. Em 2008, conquistou o prêmio da Fifa de Melhor Jogador do Mundo. Pelo clube inglês, venceu três Premier League e uma Champions.