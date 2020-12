PATs oferecem 142 vagas de emprego na região de Campinas

A semana começou com oportunidades para os moradores de Americana, Campinas, Espírito Santo do Pinhal e Itapira. O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) anunciou 160 novas vagas de emprego nesta segunda-feira (28) somente na região.

Com oportunidades para diversos níveis de escolaridade, há, também, ofertas exclusivas para pessoas com deficiências (PCD). As vagas podem ser encerradas ao longo do dia, de acordo com a demanda, segundo o órgão.

O atendimento nas unidades também pode sofrer alterações devido à pandemia do novo coronavírus. Assim, é indicado que os interessados optem sempre pelos meios eletrônicos e entrem em contato com a prefeitura e os órgãos oficiais da cidade de interesse.

Americana

A cidade de Americana conta com 71 oportunidades de emprego para as mais diversas funções. Os interessados devem realizar o cadastro do currículo diretamente no site da prefeitura. As vagas são para:

Acabador (a) de mármore;

Ajudante Geral;

Auxiliar de almoxarifado;

Auxiliar de eletricista;

Auxiliar de expedição;

Auxiliar de limpeza;

Costureira;

Encanador;

Inspetor de qualidade/solda;

Mecânico de manutenção a diesel;

Montador industrial;

Motorista carreteiro;

Operador de máquina de corte a laser;

Rebarbador;

Soldador Sr.;

Soldador de termoplástico;

Torneiro Mecânico.

Campinas

São 35 vagas de emprego na cidade, segundo o CPAT. Devido à pandemia do coronavírus, os interessados devem agendar o atendimento presencial previamente pelo telefone 156.

Ajudante de obras;

Borracheiro;

Eletricista de Instalações de Veículos;

Encanador de obras;

Mecânico de refrigeração;

Motorista de caminhão para obra de pavimentação;

Operador de pavimentação.

Espírito Santo do Pinhal

São diversas opções para os moradores da cidade. Ao todo, o PAT de Espírito Santo do Pinhal oferece 13 vagas de emprego em diferentes segmentos, conforme abaixo.

O órgão estará aberto para atendimento presencial nos dias 28 e 29 de dezembro, das 08h às 11h e das 12h30 às 15h. Assim como acontece nas demais cidades, é preciso entrar em contato com a unidade pelo telefone (19) 3661-2114 ou pelo e-mail [email protected] para agendamento prévio.

Caldeireiro;

Costureiro de bag;

Costureiro industrial;

Desenhista projetista;

Marmorista montador (a) de nichos e bancadas;

Mecânico montador;

Montador de móveis;

Operador de produção;

Tratorista agrícola;

Vendedor;

Vendedor porta a porta;

Zelador.

Itapira

São 23 vagas de empregos disponíveis na cidade de Itapira, de acordo com o PAT. Para se candidatar, o interessado deve enviar o currículo diretamente para o e-mail [email protected], com indicação de número do PIS e a vaga de interesse.

Alimentadora de linha de produção;

Alinhador de pneus;

Analista de logística;

Apontador de produção;

Auxiliar de cozinha;

Auxiliar de estoque;

Auxiliar de laboratório (exclusiva para PCD);

Auxiliar de pintura;

Comprador;

Encarregado (a) de cozinha;

Encarregado de produção;

Estagiário (a) em engenharia industrial;

Marceneiro;

Mecânico de autos;

Montador (a) de máquinas;

Motorista de caminhão;

Operador de centro de usinagem;

Operador de máquinas;

Operador (a) de torno CNC;

Serviços gerais;

Soldador (a) TIG;

Supervisor (a) financeiro.

