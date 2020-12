Paul McCartney é flagrado sem camisa e com penteado diferente no Caribe; veja · .

Paul McCartney não passará o Réveillon em casa. O cantor de 78 anos viajou com a mulher, Nancy Shevell, para um resort em St. Barts, a ilha mais luxuosa do Caribe, frequentada por ricos e famosos. Na quarta-feira (30), a lenda dos Beatles foi fotografada sem camisa e com um penteado diferente, com uma chuquinha no cabelo, ao lado da amada.

O flagra feito por um paparazzi repercutiu na imprensa do Reino Unido. O Daily Star publicou: “Paul McCartney, 78, mostra seu novo coque enquanto sai sem camisa com a esposa em St. Barts”; o The Mirror colocou como título: “Paul McCartney, 78, de topless, arrasa com um manbun [penteado] moderno durante o feriado ensolarado de Ano-Novo”.

Enquanto era fotografado, o astro também fez algumas fotos com o celular, abraçou Nancy e demonstrou que estava curtindo o passeio. Fãs brasileiros compartilharam os cliques nas redes sociais.

Além de sir McCartney, nomes como John Legend, Chrissy Teigen, Amy Schumer, Lionel Richie e Jean-Claude Van Damme também foram flagrados em St. Barts em dezembro. Desde outubro, a ilha liberou a entrada de turistas mediante a apresentação de teste PCR negativo para a Covid-19, realizado 72 horas antes do voo.

Sobre a foto de Paul, a página The Beatles Br no Twitter escreveu: “Paul McCartney e Nancy Shevell são vistos juntos em St Barths. Paul aproveitou para tirar umas fotos da vista”. Veja o post abaixo:

Paul McCartney e Nancy Shevell são vistos juntos em St Barths. Paul aproveitou para tirar umas fotos da vista (29/12) pic.twitter.com/CPjAqetgSW

— The Beatles BR 🎲 (@TheBeatleBR) December 30, 2020

Nos comentários, o penteado de Paul foi comparado com o estilo de cães da raça shih tzu e lhasa apso. “Muito neném”, reagiu a usuária identificada como May. “E essa chuquinha???”, se divertiu Cinthia Braz.

Confira reações abaixo:

pega essa same energy

muito neném pic.twitter.com/V2dEUjGkZd

— maymay (@vicc__w) December 30, 2020

E essa xuquinha??? Hahahahaha

— Cinthia Braz (@brazcinthi) December 30, 2020

o cabelinho preso KKKKKKKKKKKKKKKK iti modeuso

— ❥ray⁷ | 📚 (@hobimylights) December 31, 2020