Paula Fernandes lança Natal brasileiro sem neve e com farofa em propaganda · .

Depois de virar meme com a canção Juntos e Shallow Now no ano passado, Paula Fernandes viralizou na web nesta quarta-feira (16) ao aparecer na propaganda de Natal de uma marca de refrigerante nacional. A artista aparece cantando uma versão de Jingle Bell Rock, clássico natalino norte-americano, com referências da festividade no Brasil.

A cantora lembra que nas terras tupiniquins não há neve como na gringa, mas farofa é o que não falta. O comercial, que será veiculado na TV aberta e nas plataformas digitais, traz a artista em diversos cenários que são a cara do Brasil: na praia, no baile funk e na ceia em família.

Paula ainda cita detalhes do Natal que só acontecem por aqui: Desde o jantar com a tradicional farofa até o churrasco com maionese.

A parte da canção que mais recebeu elogios dos internautas foi a que faz referências às brincadeiras e papos que rolam durante a ceia de Natal. A propaganda traz o conhecido “tio do pavê” –aquele que sempre faz a piada do “é pavê ou pra comê?”–, além das tias perguntando: “E os namoradinhos(as)?”.

Em outro trecho do comercial, a cantora arrisca os passos da apresentação de Jingle Bell Rock do filme Meninas Malvadas (2004).

“Um natal maneiro, do jeito brasileiro. Neve a gente vê só na televisão. E Naná geladão. Não tem meia, nem lareira. Conto os dias para ceia. Amigo secreto, churrasco e confusão. E só piada de tiozão! Aqui não tem urso, mas tem lobo guará. Que rima com guaraná! Aquela pergunta, todo ano tem: E os namoradinhos, hein? Jingle Bell, Jingle Bell & Natal Rock. Christmas [Natal] de gringo não é bom assim. Não tem farofa boa, nem uva passa. E maionese de batata”, canta ela em alguns versos.

Confira a propaganda completa abaixo e algumas reações do Twitter:

