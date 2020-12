Paulinho, vocalista do Roupa Nova, morre aos 68 anos; Fluminense lamenta

O cantor Paulo César Santos, conhecido como Paulinho, morreu na noite desta segunda-feira, aos 68 anos. Integrante da banda Roupa Nova desde a formação original no início dos anos 80, o vocalista estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Hospital Copa D’or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, após contrair COVID-19.

Paulinho foi diagnosticado com COVID-19 durante recuperação de transplante de medula óssea, realizado em setembro, para tratar um linfoma. Entretanto, o cantor precisou ser internado novamente por conta do novo coronavírus. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da banda e pela unidade de saúde.

Nascido em 1952, no Rio de Janeiro, Paulinho deixa dois filhos: Pepê, baterista da banda Jamz, revelada no programa SuperStar (TV Globo), e a cantora Twigg. Durante a sua carreira, o cantor foi a voz de hits como “Canção de Verão”, “Sensual”, “Volta pra mim”, “Asas do Prazer” e “Meu Universo É Você”.

A relação entre Roupa Nova e Fluminense



Paulinho e os demais integrantes do Roupa Nova são torcedores declarados do Fluminense. Em 2013, eles foram homenageados como torcedores ilustres do clube, com direito a evento nas Laranjeiras. A música “Whisky A Go Go”, um dos sucessos da banda, se tornou música na torcida tricolor nas arquibancadas. Em rede social, o Flu lamentou a morte de Paulinho.

– O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos – diz a nota.