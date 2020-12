Paulista divulga tabela e já tem Corinthians x Palmeiras na segunda rodada; veja datas

na edição deste ano do Campeonato Paulista, Corinthians e Palmeiras vão se encarar logo na segunda rodada do torneio de 2021, possivelmente em 7 de março, em Itaquera.

A Federação Paulista divulgou nesta terça-feira (29) a tabela do Estadual, que terá 12 datas na primeira fase, além de quartas de final, semifinal e final. No mata-mata, apenas a decisão será jogada em duas partidas. As fases anteriores serão em jogo único.

Atual campeão, o Palmeiras estreará no torneio com o São Caetano, no Allianz Parque, em provavelmente em 28 de fevereiro (a Federação ainda vai mexer nas datas). O rival foi o campeão da Série A2 deste ano e está de volta a elite.

Vice, o Corinthians jogará como visitante contra o Red Bull Bragantino. O Santos também visita o Santo André, no ABC Paulista, enquanto o São Paulo recebe o Botafogo-SP, no Morumbi.

Além do Dérbi, o torneio terá São Paulo x Santos na terceira, Palmeiras x São Paulo na quinta, Santos x Corinthians na oitava, Corinthians x São Paulo na décima e Palmeiras x Santos na 11ª.

Os dois jogos pela decisão do Paulistão estão reservados para 16 e 23 de maio.

Primeira rodada do Estadual

28 de fevereiro (ainda deve sofrer alterações)

Ferroviária x Inter de Limeira

Guarani x Ituano

Novorizontino x Ponte Preta

Palmeiras x São Caetano

Red Bull Bragantino x Corinthians

Santo André x Santos

São Bento x Mirassol

São Paulo x Botafogo