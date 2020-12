Paulista e Carioca 2021 já têm tabela definida; veja a agenda do seu time!

Com a pandemia do coronavírus, o calendário do futebol brasileiro cumpre uma maratona. O Campeonato Brasileiro de 2020 só terminará em fevereiro do ano que vem. No mesmo mês, terão início os estaduais, sem pré-temporada.

Nesta terça-feira, as duas competições locais mais badaladas do país tiveram a tabela da primeira fase anunciada. Os Campeonatos Carioca e Paulista já têm a relação de partidas conhecida pelos clubes.

No caso do Carioca, além da nova fórmula de disputa, a reunião na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu a tabela da fase principal do Campeonato Carioca de 2021. Os 12 participantes se enfrentaram em 11 rodadas em sistema de pontos corridos. Os quatro primeiros se classificam para as semifinais e finais – ambos em dois jogos.

O título da Taça Guanabara – tradicionalmente o primeiro turno – ficará com o time que somar mais pontos nas 11 rodadas iniciais. Já a Taça Rio ficará numa disputa à parte entre os clubes que ficarem de 5º ao 8º lugar.

Já o Paulistão manteve o regulamento das últimas temporadas, com os 16 clubes divididos em quatro grupos. As equipes da mesma chave não se enfrentam e os dois primeiros colocados de cada uma avançam às quartas de final. Os mata-matas serão em jogo único, exceto a decisão, que terá duas partidas para definir o campeão.

No caso do Paulistão, as rodadas ainda não foram desdobradas, com horários e dias exatos ainda indefinidos. O Flamengo é o atual campeão carioca e o Palmeiras defenderá o título paulista.