Paulista sorteado: Palmeiras em ‘grupo da morte’ e VAR em todas as fases

O sorteio de grupos do Campeonato Paulista 2021 aconteceu na manhã desta terça-feira (8), na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), de forma totalmente remota e com transmissão pelos canais da instituição. O início da competição está previsto para o dia 28 de fevereiro, enquanto a final deve acontecer em 23 de maio.

Confira como ficaram as chaves (a distribuição das bolinhas nos potes foi feita com base na classificação do último torneio):

Grupo A: Botafogo-SP; Inter de Limeira; Santo André e Corinthians

Grupo B: São Bento; Ferroviária; Ponte Preta e São Paulo

Grupo C: Ituano; Novorizontino; Red Bull Bragantino e Palmeiras

Grupo D: São Caetano; Guarani; Mirassol e Santos

São Caetano e São Bento subiram para a elite do futebol estadual, e também é importante lembrar que, na fase de grupos, os times jogam contra os clubes das outras chaves e passam os dois melhores colocados para o mata-mata. As quartas e as semifinais continuarão sendo disputadas em jogos únicos.

Por conta da pandemia de coronavírus, todo o sorteio foi feito de forma virtual, na sede da Federação, e outros detalhes do Conselho Técnico do torneio para 2021 foram definidos com os clubes no evento, como a presença de árbitro de vídeo (VAR) em todas as fases da competição. A bola do Paulistão 2021 também foi divulgada.

O atual campeão é o Palmeiras, que levantou seu 23º caneco ao vencer o rival Corinthians, nos pênaltis, no Allianz Parque, quando a equipe ainda era comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. O Alvinegro soma 30 troféus, o Santos tem 22 e o São Paulo 21. O campeão da edição 2021 levará R$ 5 milhões e o vice R$ 1,5 milhão.