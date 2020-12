Paulistão 2021: FPF divulga jogos da primeira fase do torneio

A Federação Paulista de Futebol divulgou, no início da tarde desta terça-feira, a tabela do Campeonato Paulista de 2021. O atual campeão, Palmeiras, estreará diante do São Caetano, campeão da A2, no dia 28 de fevereiro, data de início do torneio. A final está marcada para 23 de maio.

O Corinthians viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino, o Santos visita o Santo André e o São Paulo recebe o Botafogo-SP, tudo isso na primeira rodada. O primeiro clássico marcado é o Dérbi, válido pela segunda rodada, na casa do Corinthians.

A primeira fase terá 12 rodadas e classificará oito clubes, sendo dois de cada grupo, às quartas de final. Assim como na última edição, quartas e semifinais serão definidas em jogo único, e as finais acontecem em dois confrontos.

Uma grande novidade será a presença de VAR em todo o campeonato, além da utilização de até sete jogadores da base ao mesmo tempo. Posteriormente, a FPF detalhará os locais, datas e horários das partidas.

Os grupos, conforme já detalhados em sorteio anterior, foram divididos da seguinte forma:

Grupo A: Corinthians, Botafogo, Inter de Limeira e Santo André

Grupo B: São Paulo, Ponte Preta, São Bento e Ferroviária

Grupo C: Palmeiras, Ituano, Novorizontino e Red Bull Bragantino

Grupo D: Santos, São Caetano, Guarani e Mirassol