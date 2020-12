Pedro faz confissão surpreendente a Cínthia diante de tragédia · .

Abalado com a morte trágica de Ingrid (Lilia Cabral), Pedro (José Mayer) desabafará com Cínthia (Helena Ranaldi) em Laços de Família. O peão finalmente vai se abrir e fará uma confissão à veterinária, que se surpreenderá ao conhecer o lado frágil do administrador do haras na novela exibida pelo Vale a Pena Ver de Novo.

Cínthia irá até o apartamento de Helena (Vera Fischer) para visitar Íris (Deborah Secco) e ver a situação da garota após a morte da mãe. Lá, ela encontrará Pedro e perguntará como ele está. “Inconformado. E preocupado com tudo o que ainda vai acontecer”, responderá ele, sincero.

A veterinária questionará se ele precisa de alguma coisa ou de ajuda, mas ele tentará manter o jeito durão. “Continuar forte. Acho que eu ainda não parei para entender tudo que aconteceu”, revelará o homem.

Cínthia dirá que se sentir daquele jeito é normal, já que ele terá cuidado de tudo relacionado à morte. Ela o aconselhará a parar um pouco, descansar, relaxar e chorar. “Chorar? Sabe há quanto tempo eu não choro? Nem me lembro mais, acho que desaprendi”, admitirá o peão.

“Mas você não tem que se prender, Pedro. Não pode ser uma fortaleza o tempo todo. Chorar vai te fazer bem, vai fazer você se sentir melhor”, aconselhará ela.

“Eu não sei por que, me bateu esse sentimento de vazio. De solidão. Há tanto tempo eu não me lembrava dos meus pais, dos meus irmãos”, desabafará o personagem de José Mayer.

“De repente, essas lembranças me vieram de uma vez. Lembranças de quando éramos jovens, de quando éramos uma família. Lembranças de quando eu tive uma família”, soltará Pedro, saudoso.

A personagem de Helena Ranaldi afirmará que ele está frágil e que é natural pensar nessas coisas em momentos assim. “A morte do tio e agora a morte da Ingrid, é como se as duas únicas pessoas que sempre foram para mim o referencial da família sumissem. Desaparecessem. Só agora me dou conta disso”, lamentará o turrão na novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

