Pedro lamenta pênalti desperdiçado em empate do Flamengo com Fortaleza

Em uma atuação sem inspiração e monótona, até mesmo Pedro, um dos destaques do Flamengo no ano, decepcionou. O centroavante foi o responsável pelas duas melhores chances do clube carioca, mas escorregou e também parou em Felipe Alves, goleiro do Fortaleza.

No primeiro tempo, Pedro bateu pênalti e marcou. Porém, na cobrança, ele escorregou e cometeu dois toques (chutou com a direita e bateu a bola na esquerda). O árbitro Rafael Traci marcou a infração e invalidou o lance, mas não percebeu a invasão dos donos da casa, o que deveria ter mandado repetir a penalidade.

Pedro avaliou os dois lances, assumiu a responsabilidade pelo pênalti perdido e não se abateu com o tropeço do Flamengo na briga pelo título brasileiro.

“Resultado ruim, a gente queria a vitória. Fizemos de tudo para ganhar o jogo, mas, infelizmente, não conseguimos. Tive duas oportunidades. Na primeira, o gramado prejudicou um pouco, eu acabei escorregando. Fui bater cruzado e escorreguei. Não esperava. Ninguém espera escorregar. Sei da responsabilidade que foi no pênalti. No segundo lance, o goleiro deles fez uma grande defesa. Eu bati bem, mas o goleiro abafou o meu chute. Temos de aprender com erro, lidar com erro para voltar mais forte. O campeonato ainda tem muitos jogos e vamos fazer de tudo para vencer este campeonato”, declarou Pedro.

No segundo tempo, após cruzamento, Pedro ficou cara a cara com Felipe Alves. Porém, o goleiro abafou o atacante e impediu o gol rubro-negro.

Flamengo perde uma posição

Com o empate sem gols com o Fortaleza, o Flamengo perdeu a vice-liderança do Brasileiro. O Atlético-MG, que venceu o Coritiba, pulou para a segunda colocação. O Galo tem 49 pontos – a mesma pontuação do clube carioca -, mas leva vantagem por ter uma vitória a mais. O Fla tem um jogo a menos.

Após encerrar o ano de forma decepcionante, o Flamengo, agora terceiro colocado, volta a campo no dia 6 e tem o rival Fluminense pela frente, no Maracanã.