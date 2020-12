Pedro perde pênalti, e Flamengo empata com o Fortaleza no Castelão

Apesar do Flamengo almejar a liderança do Brasileirão e o Fortaleza precisar de pontos para afastar-se da zona de rebaixamento, os times protagonizaram um jogo de raras emoções e, principalmente, de desempenhos ruins neste sábado, no Castelão. Assim, com direito a um pênalti perdido por Pedro, a partida pela 27ª rodada terminou em 0 a 0, resultado que não agradou a nenhum dos lados.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 49 pontos, igualando o Atlético-MG, que agora é o vice-líder. O time de Rogério Ceni volta a campo no dia 6 de janeiro, contra o Fluminense, no Maracanã. O Fortaleza, por sua vez, alcançou os 31 pontos, está a três do Vasco, primeiro time na zona de rebaixamento, e que ainda joga nesta rodada.

PEDRO ESCORREGA EM PRIMEIRO TEMPO SONOLENTO

A expectativa para o jogo passava pelo reencontro de Rogério Ceni com o ex-clube. Antes da bola rolar, muitos abraços entre o técnico e os ex-comandados. A partir do apito inicial, muito respeito e conhecimento mútuo, o que resultou em um primeiro tempo travado no meio de campo e de raras emoções. Menos intenso que o habitual, o Flamengo não transformou a posse em chances reais.

Neste ponto, méritos para o time de Marcelo Chamusca, que posicionou-se com duas linhas de quatro em frente à área e travou o jogo rubro-negro. Por outro lado, a ideia do Fortaleza de encaixar contra-ataques não teve sucesso. Arrascaeta e Everton Ribeiro foram bem marcados e a bola mal chegou a Pedro.

Na chance que teve, o camisa 21 foi bem: domínio, lençol no zagueiro e pênalti sofrido. Contudo, o centroavante escorregou na hora da cobrança, tocou com os dois pés na bola e o tiro livre indireto para o Fortaleza foi marcado. Houve invasão por parte dos jogadores do Fortaleza também, a qual não foi marcada pelo árbitro. Assim, Hugo e Felipe Alves foram para o intervalo sem trabalhar.

RARAS EMOÇÕES E NADA DE GOL

Apenas com João Lucas no lugar de Isla, pendurado, o Flamengo voltou da mesma forma. A posse de bola seguiu improdutiva. As atuações individuais, em termos técnicos, contribuíram para isso. O Fortaleza também seguiu com a mesma postura e a mesma dificuldade em contra-atacar, mas Marcelo Chamusca foi o primeiro a fazer alterações mais ousadas: Osvaldo e Wellington Paulista entraram nos lugares de João Paulo e David, que não foram bem.

A chance do Flamengo abrir o placar novamente coube a Pedro. Desta vez, o centroavante recebeu frente a frente com Felipe Alves após erros de Ronald e Paulão, mas o goleiro fez grande defesa. No rebote, Gabriel Dias evitou o gol de BH27. Na sequência, aos 26, Vitinho e Diego foram acionados por Rogério Ceni.

Foram mais quatro mudanças até o fim de jogo – três do Fortaleza e uma do Flamengo -, mas o panorama continuou o mesmo. Já na base do “tudo ou nada”, sem muita organização e efetividade, os times apostaram na bola aérea: sem sucesso. O placar sem gols refletiu bem as atuações das duas equipes.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 0 X 0 FLAMENGO

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Data e hora: 26 de dezembro de 2020, às 19h

Árbitro: Rafael Traci (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

Árbitro de vídeo: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Gols: Não houve.

Cartão amarelo: Jackson, Ronald, Carlinhos (FOR); Isla, Renê e Vitinho (FLA)

Cartão vermelho: Não houve.

FORTALEZA (Técnico: Marcelo Chamusca)

Felipe Alves; Gabriel Dias (Mariano Vázquez, 31’/2ºT), Jackson, Paulão e Carlinhos; Felipe, Ronald (Derley, 39’/2ºT), Tinga e João Paulo (Osvaldo, 16’/2ºT); Romarinho (Bergson, 39’/2ºT) e David (Wellington Paulista, 16’/2ºT).

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Hugo Souza; Isla, Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão (Diego, 26’/2ºT), Gérson, Everton Ribeiro (Vitinho, 26’/2ºT) e Arrascaeta (Pepê, 42’/2ºT); Bruno Henrique e Pedro