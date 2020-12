Pedro Raul analisa polêmica na derrota do Botafogo para o Internacional

O Botafogo amargou mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Com uma dose de polêmica, o clube carioca levou a virada do Internacional, neste sábado, no Beira-Rio. O segundo gol do clube gaúcho é alvo da reclamação alvinegra. O lateral-direito Kevin, com os pés, rolou a bola para trás, aparentemente, com o desejo de que o goleiro Diego Cavalieri, de fato, executasse a cobrança da falta. Porém, o passe foi interceptado por Yuri Alberto, que completou para o gol.

O árbitro Caio Max Augusto Vieira, de costas, não viu o lance. Os jogadores do Internacional passaram a pressioná-lo. O VAR entrou em ação e recomendou a revisão do ocorrido. O juiz, então, viu as imagens e considerou que Kevin cobrou a falta, validando o gol, para a reclamação do Botafogo.

Autor do gol do Botafogo, o atacante Pedro Raul analisou o polêmico lance, saiu em defesa de Kevin e pontuou que o time vem errando muito.

“Ele rolou a bola para bater. Foi nítido que foi para o Cavalieri bater a falta. Foi o que falei, se bate para frente e se a gente sai jogando, ele para porque os caras estavam desarrumados. Não dá para entender. Teve um lance de mão do Rodinei que ele não conferiu. É difícil, mas não cabe falar sobre a arbitragem. Temos de olhar para os nossos erros e buscar corrigir. Fizemos um bom jogo, mas nossos erros estão nos atrapalhando. Precisamos corrigir isso o quanto antes. Ainda depende só de nós. É olhar o jogo de novo, ver que fizemos muitas coisas boas, mas tem de corrigir os erros. São muitos erros bobos que estão nos custando pontos”, declarou Pedro Raul.

O drama do Botafogo só aumenta. São sete derrotas seguidas pelo Campeonato Brasileiro. O clube está na 19ª colocação, com apenas 20 pontos. Mesmo assim, Pedro Raul não joga a toalha.

“Fizemos uma boa partida, mas foram erros cruciais que acabam nos tirando os três pontos. O grupo está fechado, está confiante. É um momento difícil. É no próximo jogo buscar os três pontos, corrigir os erros, ver o que a gente fez de bom e melhorar”, encerrou.

O Botafogo volta a campo no sábado, dia 19, quando encara o Coritiba, no Couto Pereira, em mais um confronto direto.