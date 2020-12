Pedro Raul decide com 2 gols, Botafogo vira sobre o Coritiba, encerra longo jejum e sai da lanterna do Brasileirão

No duelo entre times que amargavam grandes jejuns e tentam respirar dentro da zona de rebaixamento, melhor para o Botafogo. Apesar de sair atrás no placar, o time carioca foi valente, conseguiu a virada para 2 a 1 sobre o Coritiba com dois gols em sete minutos, ambos de Pedro Raul, e encerrou um jejum de mais de dois meses sem vencer pelo Campeonato Brasileiro. A partida foi válida pela 26ª rodada.

Neilton abriu o placar no primeiro tempo, mas o artilheiro botafoguense foi duas vezes às redes para colocar os visitantes em vantagem. Nos acréscimos do segundo tempo, o Coxa ainda teve uma chance de ouro para empatar, mas Sabino isolou um pênalti.

O resultado interrompe uma série de 12 jogos sem vencer do Botafogo, dos quais sete derrotas consecutivas. Agora, o time de Eduardo Barroca salta para 23 pontos, deixa a lanterna nas mãos do Goiás e ultrapassa até mesmo o Coritiba, com 21 pontos e em 19º lugar agora.

Em campo, o desespero dos clubes ficou notório. Ex-Coritiba até o começo do Brasileirão, Eduardo Barroca montou um Botafogo que se recusou apenas a se defender. No estilo de seu técnico, o time alvinegro tentou envolver o adversário com trocas de passes e até criou possibilidades de ataque, mas não as aproveitou.

O Coritiba foi mais eficaz. Chutou menos no primeiro tempo, mas aproveitou bem a oportunidade de abrir o placar com Neilton, que precisou chutar duas vezes contra o gol de Diego Cavalieri para abrir o placar, aos 26 minutos. Foi o primeiro tento do atacante desde 5 de março, quando ele atuava pelo Hatta Club, dos Emirados Árabes.

Neilton comemora gol do Coritiba contra o Botafogo Gazeta Press

A pressão botafoguense surtiu efeito no segundo tempo, em que as mudanças feitas por Barroca trouxeram resultado. Após passar metade da etapa final sem ser produtivo, o Alvinegro chegou ao empate aos 29 minutos, em cruzamento de Cícero que triscou de leve na cabeça de Pedro Raul.

A virada aconteceu praticamente em seguida. Com auxílio do VAR, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira assinalou pênalti para o Botafogo, após toque de Matheus Sales dentro da área. Pedro Raul assumiu a responsabilidade, bateu forte no canto direito e venceu Wilson para dar números finais no Couto Pereira. Sabino poderia ter empatado, mas mandou um pênalti para bem longe.

Pedro Raúl em ação durante Coritiba x Botafogo Gazeta Press

Coritiba 1 x 2 Botafogo

GOLS: Neilton (COR); Pedro Raul (2) (BOT)

CORITIBA: Wilson; Jonathan (Maílton), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Galdezani (Hugo Moura), Matheus Sales e Giovanni Augusto (Mattheus); Neilton (Yan Sasse), Pablo Thomaz (Robson) e Rafinha. Técnico: Pachequinho

BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; José Welison (Matheus Babi), Caio Alexandre e Honda (Cícero); Warley (Lecaros), Pedro Raul e Kalou (Rhuan). Técnico: Eduardo Barroca

Neilton não marcava um gol há 9 meses

Botafogo chutou mais vezes que o Coritiba no 1º tempo: 12 a 7

Foram 65 passes errados no 1º tempo: 29 do Coritiba e 36 do Botafogo

Pedro Raul chega a 11 gols na temporada, o 6º no Brasileirão. É o artilheiro do time

Kalou completou 19 partidas de jejum. Ele tem 21 jogos e 1 gol pelo clube

Classificação

– Coritiba: 19º lugar, com 21 pontos

– Botafogo: 18º lugar, com 23 pontos

Próximos jogos

As equipes voltam a campo nos próximos dias

Sábado, 16/12, 17h*, Atlético-MG x Coritiba

Domingo, 27/12, 16h*, Botafogo x Corinthians

*horário de Brasília