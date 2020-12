Pedro revela detalhe que contribuiu para pênalti perdido e diz lição que Flamengo precisa aprender na briga pelo título: ‘Temos que saber lidar’

Neste sábado (26), o Flamengo empatou em 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, e perdeu a chance de diminuir ainda mais a distância de pontos para o São Paulo, ainda líder isolado da competição. O Rubro-Negro até chegou a ter boa chance de abrir o placar, com Pedro, de pênalti, mas o atacante desperdiçou.

Aos 41 minutos do 1º tempo, o camisa 21 foi cobrar a penalidade, mas escorregou no gramado e deu dois toque na bola, o que é proibido na regra. Portanto, apesar de ter acertado a meta, o seu gol foi anulado pela arbitragem.

Após a partida, Pedro falou sobre a falha e comentou sobre as condições do gramado do Castelão, que teria facilitado o erro.

“O gramado me prejudicou, acabei escorregando. Eu não esperava. Depois, o goleiro deles fez uma grande defesa. Temos que aprender e saber lidar com o erro para vencer o campeonato”, disse o atacante ao Premiere.

Com o empate, o Flamengo foi a 49 pontos na tabela, mas como o Atlético-MG venceu o Coritiba e tem mais vitórias, caiu para 3º na tabela de classificação, quatro pontos atrás do São Paulo, que joga contra o Fluminense, no Maracanã.

Pedro ainda segue como o artilheiro do Flamengo no Brasileirão com 11 bolas na rede. Gabigol é o 2º do clube carioca na artilharia, com sete.