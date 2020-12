Pedro Rocha é liberado de treinos antes do fim do empréstimo e dá adeus ao Flamengo com 11 jogos

A dois dias de seu fim de contrato de empréstimo, Pedro Rocha foi liberado pelo Flamengo para organizar a sua mudança de cidade e, por isso, nem sequer treina no Ninho do Urubu ao longo desta semana. A informação inicial foi publicada pelo jornal “O Dia” – e confirmada pelo LANCE!.

Aos 26 anos, Pedro Rocha estava emprestado pelo Spartak Moscou até o fim deste mês, com opção de compra, que não será exercida pelo Fla. O Rubro-Negro ainda tentou estender o empréstimo, logo depois que o calendário da temporada foi alargado por conta da pandemia, mas não obteve êxito nas negociações com os russos, cujo intuito era uma compensação financeira.

Pedro Rocha não foi ao treino na última segunda, reapresentação do clube, no Ninho do Urubu. O atacante deixa o clube do coração com 11 jogos (sendo apenas três como titular), um gol marcado e uma assistência.

O último jogo de Pedro Rocha ocorreu no dia 13 de dezembro, quando atuou somente por dois minutos contra o Santos, pelo Brasileiro. Ele, que defendeu o Cruzeiro em 2019, foi a primeira contratação do Fla para a temporada atual.