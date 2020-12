Pedro Rocha é liberado dos treinos e deixa Flamengo

Com contrato até 31 de dezembro, Pedro Rocha foi liberado dos treinos e se despede do Flamengo. O atacante foi o primeiro reforço do Rubro-Negro anunciado para 2020, mas pouco jogou no ano.

Jogadores do Flamengo celebram gol anotado por Pedro Rocha contra o Bangu Divulgação / Flamengo

O Flamengo até tentou ampliar o empréstimo de Pedro Rocha, mas não chegou a um acordo com o Spartak Moscou, da Rússia, que tem os direitos econômicos do atacante de 26 anos.

O Spartak definiu a data de reapresentação de Pedro Rocha: dia 12 de janeiro. Na Rússia, vai definir os próximos passos da carreira. Ele tem vínculo com o clube até junho de 2023.

Pedro Rocha no Flamengo

Anunciado como reforço em dezembro de 2019, Pedro Rocha realizou o sonho de defender o clube de coração. Ele chegou a se emocionar ao ser apresentado. Porém, o atacante pouco conseguiu jogar. Foram apenas 11 partidas, somando 252 minutos, e um gol marcado.

Pedro Rocha sofreu com problemas físicos. Ele precisou passar por recondicionamento na chegada ao Flamengo e foi pouco utilizado por Jorge Jesus. Na retomada do futebol, marcou o único gol pelo Rubro-Negro: na vitória sobre o Bangu.

O cenário apontou mudança com Domènec Torrent, que escalou Pedro Rocha como titular em dois jogos, mas o atacante se lesionou e virou baixa por cerca de um mês. O panorama de poucas oportunidades não mudou com Rogério Ceni.

O último jogo de Pedro Rocha pelo Flamengo foi contra o Santos, dia 13, pelo Campeonato Brasileiro. Ele entrou aos 43 minutos do segundo tempo.