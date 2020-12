Pedro Rocha se despede do Flamengo: ‘Acredito que cumpri uma grande etapa da minha carreira’

Liberado do Flamengo antes mesmo do fim de seu empréstimo, Pedro Rocha – cujo vínculo se encerra com o clube da Gávea no dia 31 de dezembro – publicou uma mensagem de despedida do Rubro-Negro. Agora, o atacante retorna ao Spartak Moscou, da Rússia, após ter cumprido “uma grande etapa da carreira”.

– Acredito que cumpri uma grande etapa da minha carreira, onde pude defender as cores do Flamengo e carregar com orgulho o manto rubro-negro. Sei que me entreguei por inteiro a esse desafio e só tenho a agradecer por todo o apoio e carinho que recebi aqui. Estive numa equipe muito forte e unida, onde vivi momentos que vou guardar com carinho. Agradeço pelo grande trabalho de toda a comissão técnica, departamento médico, e todo o staff. Foi uma honra fazer parte desse grupo num clube tão importante na história do futebol brasileiro – publicou Pedro Rocha, através de sua assessoria pessoal.

> CONFIRA A TABELA E A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DO BRASILEIRÃO!

Aos 26 anos, Pedro Rocha estava emprestado pelo Spartak Moscou até o fim deste mês, com opção de compra, que não será exercida pelo Fla. O Rubro-Negro ainda tentou estender o empréstimo, logo depois que o calendário da temporada foi alargado por conta da pandemia, mas não obteve êxito nas negociações com os russos, cujo intuito era uma compensação financeira.

Pedro Rocha não foi ao treino na última segunda, reapresentação do clube, no Ninho do Urubu. O atacante deixa o clube do coração com 11 jogos (sendo apenas três como titular), um gol marcado e uma assistência.

O último jogo de Pedro Rocha ocorreu no dia 13 de dezembro, quando atuou somente por dois minutos contra o Santos, pelo Brasileiro. Ele, que defendeu o Cruzeiro em 2019, foi a primeira contratação do Fla para a temporada atual.