Pedro vibra com permanência no Flamengo: ‘Vou continuar realizando o meu sonho’

Minutos depois de a Fiorentina confirmar que Flamengo exerceu direito de compra de Pedro, o Rubro-Negro foi às redes sociais e divulgou um vídeo com palavras do camisa 21, além de frisar a informação oficial inicialmente oriunda da Itália, uma vez que o atleta estava emprestado até o fim de mês.

Agora, a contratação junto ao Fla rende a Pedro um vínculo com o clube carioca até o fim de 2025. O investimento será de 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões), os quais serão pagos pelo Flamengo em seis parcelas em três anos.

– Fala, Nação! Quero dizer a vocês que vou continuar realizando meu sonho, estou muito feliz de poder estar aqui até 2025. Muito obrigado a todos que me apoiaram. Espero continuar marcando meus gols e conquistar títulos, que é o mais importante. Estou muito feliz por seguir vivendo neste clube – falou.

A PERMANÊNCIA DO GOLEADOR

Artilheiro do Flamengo em 2020, com 20 gols, Pedro assina contrato definitivo com o clube da Gávea por cinco anos. O acordo já estava encaminhado há algumas semanas. Aos 23 anos, o centroavante é observado por Tite, da Seleção Brasileira, e, entre os reforços do Rubro-Negro para a atual temporada, foi o que deu a melhor resposta.

Dia especial na minha vida pessoal e profissional. Seguirei vivendo o que um dia foi um sonho. Obrigado! Grato por tudo. ISSO AQUI É FLAMENGO! 🔴⚫️ https://t.co/VfoVojspYz — P9 (@Pedro9oficial) December 9, 2020

Até por isso, o clube não mediu esforços para exercer a cláusula estabelecida no contrato de empréstimo com a Fiorentina. Diante dos impactos financeiros causados pela pandemia da Covid-19 e as eliminações precoces na Libertadores e Copa do Brasil, a diretoria não deve realizar outros investimentos deste valor para a temporada de 2021. Entre as prioridades, estão a compra de Thiago Maia, do Lille, e a permanência de Diego Alves.

O desejo de Pedro em seguir no Flamengo também teve peso considerável para o final feliz, uma vez que o salário do atleta será readequado à realidade do clube e do futebol brasileiro. Na Fiorentina, os vencimentos eram em euros.