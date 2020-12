Pelé, 80 anos em 80 dias: a primeira vez de Pelé com a camisa do Peixe

Levado ao Santos como uma grande promessa por Waldemar de Britto, ex-atacante do Palmeiras, entre outros clubes, e então técnico, Pelé chegou à Vila Belmiro em 1956. De acordo com informações do site oficial do Santos, Britto teria afirmado à época:

– Esse menino vai ser o melhor jogador de futebol do mundo!.

Proféticas palavras. Pelé fez sua estreia pelo time equipe profissional cerca um mês após chegar à Baixada Santista, vindo de Bauru, onde vivia com sua família antes de se mudar. Seu primeiro jogo foi contra o Corinthians de Santo André, em partida que o Santos venceu com goleada por 7 a 1. Pelé entrou no segundo tempo de partida e marcou o sexto gol, seu primeiro pelo Peixe.

Anda com 16 anos de idade, ele já era titular do Santos em 1957 e foi artilheiro do Campeonato Paulista, o mais jovem até hoje, marcando 36 gols. Foi assim que despontou nacionalmente. O Rei do Futebol atuou durante quase toda sua carreira no Santos, entre 1956 a 1974. No período, ele levou o clube a conquistar dez títulos estaduais e seis campeonatos nacionais (Taça Brasil e Torneio Robertão), além de duas Copas Libertadores e dois Mundiais de Clubes, em 1962 e 1963.