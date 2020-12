Pelé, 80 anos em 80 dias: campanha homenageou Rei e combateu a Covid

Conhecido por seu engajamento em causas humanitárias, sobretudo a favor das crianças, Pelé acabou como protagonista de uma ação que ajudou também no combate à pandemia do novo coronavírus no país.

Criada para homenagear Pelé pelo seu aniversário de 80 anos, completados no último dia 23 de outubro, a #Pelegacy foi uma iniciativa que uniu diversas personalidades do mundo do esporte em prol de um projeto que ajudou no combate contra o Covid-19 no Brasil.

O movimento, também batizado de #PelegacyJerseyExchange, pedia que pessoas de todo o mundo enviem camisas para serem leiloadas. Entre as personalidades que contribuíram com essa causa estavam o ex-técnico Zagallo, os ex-jogadores Rivellino e Dunga, os jogadores Bruno Henrique, Richarlison, Mbappé, e até atletas de outros esportes como o ex-tenista Gustavo Kuerten, o Guga. O dinheiro arrecado foi destinado à ‘Fundação Pelé’ que, por sua vez, repassou o montante para entidades e órgãos que estão na linha de frente do combate contra a pandemia.