Pelé, 80 anos em 80 dias: dos campos para Cavaleiro da Coroa Britânica

Devido ao sucesso dentro de campo, Pelé tornou-se uma celebridade mundial. E após encerrar a carreira de jogador, ele se aventurou por áreas diversas. Foi garoto-propaganda de empresas, foi embaixador honorário de entidades, representou órgãos ligados ao futebol etc. Por conta de toda a sua abrangência global, Pelé foi agraciado com um título que poucas pessoas possuem.

Em 1997, ao lado do então presidente Fernando Henrique Cardoso, Pelé, que à época era Ministro do Esporte, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II como Cavaleiro da Coroa Britânica. O título é equivalente ao de “Sir”, concedido apenas para ilustres nascidos no Reino Unido. No futebol, além do Rei, Alex Ferguson e Bobby Charlton, que fizeram história no Manchester United e na seleção inglesa, também possuem a mesma honraria.