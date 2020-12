Pelé, 80 anos em 80 dias: lembre estreia e primeiro título pela Seleção

A primeira oportunidade de Pelé com a Seleção Brasileira surgiu em 1957, dez meses depois de sua contratação pelo Santos, quando ele tinha apenas 16 anos de idade. O então garoto foi convocado pelo técnico Sylvio Pirillo para a disputa da Copa Roca, tradicional torneio composto por duelos entre Brasil e Argentina (e que recentemente voltou a ser disputado sob o nome de Superclássico das Américas).

Naquele ano, os dois confrontos entre as seleções rivais foram realizados em solo brasileiro. O primeiro marcou a estreia de Pelé com a camisa da Seleção Brasileira e foi realizado no Maracanã. A Argentina venceu por 2 a 1, e o gol brasileiro foi marcado por Pelé, seu primeiro pelo Brasil. Na segunda partida, disputada no Estádio do Pacaembu, o Brasil deu o troco vencendo por 2 a 0. Novamente Pelé voltou a marcar, juntamente com Mazzola. Foi também o primeiro título de Pelé pela Seleção Brasileira.