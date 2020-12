Pelé, 80 anos em 80 dias: o milésimo gol marcado pelo Rei do Futebol

Pelé marcou 1283 gols em sua gloriosa carreira. E um dos seus gols mais emblemáticos foi feito justamente numa cobrança de pênalti. Foi o gol de número 1000, anotado exatamente às 23h23 da noite de 19 de novembro de 1969. Em partida válida pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, Vasco e Santos se enfrentavam no estádio do Maracanã.

Ao superar o goleiro vascaíno Andrada e balançar as redes, o Rei do Futebol atingiu a incrível marca de 1000 gols feitos na carreira. O gramado foi invadido por jornalistas, torcedores e reservas de ambas as equipes. Pelé foi carregado nos ombros e fez uma dedicatória.

– Dedico este gol às criancinhas pobres do Brasil. A gente tem de olhar para elas – disse ele à Rádio Jovem Pan, em suas primeiras palavras após o gol.

A saga de Pelé até chegar ao seu gol 1000 foi marcada por momentos curiosos. O atacante estava com 998 gols quando o Santos foi encarar o Botafogo-PB, em 14 de novembro, para um jogo de entrega de faixas do Belo, campeão estadual daquele ano. O Rei marcou seu gol de número 999, também convertendo pênalti, ao garantir 2 a 0 para o Peixe. Apesar da expectativa da torcida para que o gol 1000 saísse na Paraíba, Pelé acabou não cobrando a segunda penalidade assinalada para o Santos na partida.

Assim, a festa do gol 1000 foi adiada para o jogo seguinte, contra o Bahia, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. O Bahia receberia a equipe santista em partida válida pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, no dia 16 de novembro. Pelé tentou marcar de tudo quanto é jeito. Teve um lance no qual ele conseguiu chutar, a bola passou pelo goleiro, mas o beque salvou em cima da linha.

E dessa forma, o gol 1000 acabou acontecendo no templo do futebol, o Maracanã, para frustração de Andrada.