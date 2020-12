Pelé, 80 anos em 80 dias: prodígio segue como mais novo a vencer Copa

De seu enorme rol, um dos ‘títulos’ que mais chamam a atenção na gloriosa carreira de Pelé é algo que persiste há 62 anos. É esse o tempo que já passou sem que alguém tenha igualado ou superado a marca de jogador mais novo a vencer uma Copa do Mundo.

Pelé tornou-se campeão mundial com apenas 17 anos, quando surgiu para o mundo ao ser um dos destaques da Seleção Brasileira na campanha que resultou no primeiro título mundial do Brasil. O feito foi realizado em 1958, durante a Copa do Mundo da Suécia. Curiosamente, apesar de possuir três títulos mundiais pela Seleção, essa foi a Copa em que Pelé mais marcou gols. No total, foram seis gols assinalados.

Somente três jogadores conquistaram uma Copa do Mundo antes dos 20 anos de idade: Pelé, o italiano Bergomi, que conquistou o título mundial de 1982 diante da Alemanha, e o francês Kylian Mbappé, campeão na Rússia-2018.

Mbappé, por sinal, também é o jogador mais novo a marcar em uma final de Copa do Mundo desde Pelé. Com 19 anos, seis meses e 20 dias, ele marcou um dos gols da vitória da França no 4 a 2 aplicado sobre a Croácia, em Moscou.