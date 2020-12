Pelé, 80 anos em 80 dias: quando o Rei do Futebol perdeu a bandeirada…

Por ser uma celebridade e um dos maiores esportistas de todos os tempos, que inclusive foi aclamado Atleta do Século 20, Pelé também teve ligação com diversos outros esportes e atividades variadas. Uma delas foi com o automobilismo.

Além de conhecer pessoalmente os três brasileiros campeões mundiais de Fórmula 1 – Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e Ayrton Senna -, Pelé também costumava frequentar alguns GPs, sobretudo os realizados no Brasil.

E foi justamente num Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, que o Rei do Futebol protagonizou momento marcante e que entrou para o rol de gafes.

Isso aconteceu em 2002 quando Pelé foi escalado para dar a bandeirada final ao vencedor da prova. O Rei subiu ao local com a bandeira quadriculada nas mãos, mas se distraiu numa conversa com o diretor de prova e perdeu o momento em que Michael Schumacher cruzou a linha de chegada, vencendo a prova. A cena, transmitida pela TV, viralizou e rodou o mundo, claro.