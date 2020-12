Pelé, 80 anos em 80 dias: Rei do Futebol ‘apresentou’ Brasil ao mundo

Por conta da passagem de seus 80 anos no último dia 23 de outubro, Pelé recebeu uma série de homenagens e citações de celebridades de todo o mundo. Duas delas mostraram a força e influência de Pelé em todo o mundo.

– Costumo dizer que nem mesmo o Barão do Rio Branco, nenhum chanceler, nem todo o brilhante trabalho de tantas décadas do Itamaraty, ninguém fez tanto pela imagem do Brasil como o Pelé – disse Pedro Bial, jornalista da TV Globo e correspondente internacional ao longo de muitos anos de carreira.

– Você pode falar assim da Bossa Nova. Mas a Bossa Nova foi a criação de muita gente. Tinha o central João Gilberto, mas tinha Menescal, Tom Jobim e vai falando um monte de gente da música brasileira. Não estava tudo concentrado num homem só. Apesar de ser uma estrela de um esporte coletivo. O Pelé era muito maior do que a vida – finalizou Bial ao site GE.com

Um ator, que viria a ser muito conhecido no Brasil, viu de perto Pelé e toda a conquista brasileira na Copa de 70, no México. Carlos Villagrán, intérprete do personagem Kiko, do seriado “Chaves”, era fotógrafo do jornal “El Heraldo”, de Guadalajara, e foi escalado para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira.

– Fui fotógrafo esportivo da Copa do Mundo. O jornal El Heraldo onde eu trabalhava me mandou para lá. Contra o Uruguai, aquele drible no goleiro, Pelé abre a perna e deixa ela passar. A bola vai pra fora. Eu tirei essa foto, mas na foto que eu tirei foi gol – contou Villagrán ao site GE.com