Pelé, 80 anos em 80 dias: Rei do Futebol foi eleito Atleta do Século 20

Entre todos os títulos, prêmios e distinções que ganhou ao longo da vida, Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, tem um especial. Considerado por muitos como o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé ostenta também o prêmio de ‘Melhor Atleta do Século’. Em 1980, ele foi eleito por um júri de jornalistas de 20 renomadas publicações de esportes do mundo

O resultado da votação foi publicado, em sete páginas, pelo jornal francês L”Equipe , na edição do dia 12 de julho de 1980.

Na eleição, Pelé teve 178 pontos, nove a mais que o atleta americano Jesse Owens. Em terceiro lugar ficou o ciclista belga Eddy Merchx, com 99 pontos.

Curiosamente, a entrega do prêmio foi feita apenas no ano seguinte, em 15 de maio, em Paris, pouco antes de amistoso entre Brasil e França. O troféu é uma escultura que simboliza o triunfo esportivo, com um atleta de braços erguidos.

A cerimônia foi rápida e Pelé deu a volta olímpica com o troféu no estádio Parc des Princes. A partida terminou com o placar de 3 a 1 para o Brasil.