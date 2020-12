Pelé, 80 anos em 80 dias: Rei falou de sua religiosidade em entrevista

Na série especial do LANCE! que ‘estende’ o aniversário de Pelé por 80 dias além da data oficial – 23 de outubro -, o conteúdo de hoje relata a religiosidade do Rei do futebol citada em entrevista dada ao site da CBF pelos 80 anos.

Ninguém teve tanto sucesso quanto Pelé. Foram mais de 1.200 gols, três Copas do Mundo, dois Mundiais de Clubes, duas Libertadores da América e tantos outros títulos. Mesmo com toda essa vivência, Pelé ainda não conseguiu entender o motivo de tantas glórias em sua trajetória.

– Por que, Deus? Por que eu fui o escolhido? É uma coisa que é difícil explicar. Porque eu queria ser, durante toda minha vida, igual ao Dondinho, meu pai. E Deus me deu esse presente de acontecer tudo o que aconteceu na minha vida. Então tem hora que eu não sei como explicar, porque é difícil (risos). Até hoje fico me perguntando, orando. Quando estou rezando um terço, às vezes eu pergunto para ele: ‘Jesus, você que sofreu tanto na cruz, me explica por que eu sou tão abençoado assim?’ Por vezes, eu tenho que rezar assim, porque não tem uma explicação. Porque só o que eu queria no futebol era ser igual ao meu pai. E Deus me deu tudo isso – declarou ele em entrevista exclusiva ao site da CBF, realizada em fevereiro deste ano, no Guarujá (SP).

– Eu tenho que agradecer a Deus e, claro, muitas pessoas também. Agradecer à minha mãe, minha família, por tudo que me apoiaram durante minha carreira. Eu tive algumas contusões, algumas fraturas. Mas, graças a Deus, até o momento – porque isso aqui (entrevista) também faz parte da minha carreira, isso continua a minha carreira. São 60 anos tendo essa alegria e felicidade. Então se eu disser que falta alguma coisa, ou que eu pretendo que tenha mais alguma coisa, acho que Deus vai ficar muito triste comigo, porque ele já me deu muita coisa – concluiu o Rei.