Pelé, 80 anos em 80 dias: Rei fez quatro gols em atropelo sobre rival

Rei do futebol, Pelé protagonizou inúmeras exibições primorosas ao longo de sua carreira. Uma delas aconteceu em 7 de dezembro de 1958, quando o Santos atropelou o eterno rival Corinthians por 6 a 1, em clássico disputado na Vila Belmiro.

Além do show de bola, Pelé anotou quatro gols nesse jogo, válido pelo Campeonato Paulista daquele ano. E três dos gols do Rei foram marcados no primeiro tempo do duelo. O camisa 10 do Peixe inaugurou o placar aos cinco minutos, depois ampliou aos 15 e, aos 36, fez o terceiro, praticamente garantindo a vitória santista já na etapa inicial. O Santos foi para o intervalo vencendo por 3 a 1, pois Zague descontou para o Corinthians aos 41.

Na segunda etapa, o domínio santista continuou. O Peixe fez 4 a 1 com gol de Pepe aos sete minutos. Um pouco depois, aos 28, Pelé marcou pela quarta vez na partida. A goleada foi fechada com um gol de Pagão, aos 36 minutos.

A vitória sobre o Corinthians fez parte da campanha vitoriosa do Santos, que naquele ano conquistou o então quarto título do Paulistão de sua história.

Além disso, Pelé terminou a competição como artilheiro pela segunda vez consecutiva. Aos 18 anos de idade, o Rei marcou 58 gols na edição de 1958 do campeonato estadual.