Pelé, 80 anos em 80 dias: ‘Se tiver que empatar, que seja 4 a 4, 5 a 5…’

Em mais um capítulo da série ‘Pelé, 80 anos em 80 dias’, na qual o LANCE! segue homenageando o aniversário do Rei do Futebol, o destaque de hoje é a participação de Pelé em um documentário que retrata o poderio ofensivo do time do Santos ao longo de sua história.

Lançado no ano passado, “Santos de Todos os Gols” recorda os mais de 12.500 gols marcados pelo time santista, sendo uma das equipes que mais balançaram as redes adversárias em toda a história do futebol mundial.

Dirigido por Lina Chamie, autora de Tônica Dominante (2001), A Via Láctea (2007) e Santos, 100 anos de futebol arte (2012), a obra de 85 minutos de duração alterna imagens de diversas épocas do clube e mostra jogadas marcantes de nomes como Pelé, Pepe, Coutinho, Robinho e Neymar Jr.

– Eu rezava para que Deus cuidasse de todos nós, que ninguém se machucasse, mas que não deixasse o jogo terminar 0 a 0. Se tiver que empatar, que fosse 4 a 4, 5 a 5, então vamos dar alegria para o povo, para quem veio de longe e pagou para ver a gente – diz Pelé, no filme.

Torcedores famosos como Zeca Baleiro, José Miguel Wisnick, Mônica Waldvogel, entre outros, relembram a sensação de ver o placar favorável ao Alvinegro Praiano, e jogadores de diferentes gerações de craques alvinegros, como Carlos Alberto Torres, Edu, Serginho Chulapa, Giovanni e Ricardo Oliveira, entre outros, contam suas experiências em campo e o que mais os marcou enquanto usavam a camisa do Santos. Falam inclusive dos gols não feitos, incrivelmente perdidos, que poderiam ter mudado o placar de uma partida e de um torneio.

Finais felizes, como o milésimo gol do Rei do Futebol, e não tão felizes, como a final perdida da Copa do Brasil de 2015, também estão registrados no longa.

“Santos de Todos os Gols” é uma produção da Canal Azul e contou com a distribuição da Elo Company. O filme é parte do Projeta às 7, parceria da distribuidora com a Cinemark, que abriu nova janela para o cinema nacional.