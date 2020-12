Pelé, 80 anos em 80 dias: único encontro do Rei com Senna foi em 93

Apesar de serem dois dos maiores ídolos do esporte brasileiro e figuras conhecidas mundialmente, o Rei do Futebol, Pelé, e o piloto Ayrton Senna tiveram apenas um encontro público. Ele aconteceu em 1993, na boate paulistana Limelight, quando Senna festejava a vitória obtida no GP do Brasil de Fórmula 1, em Interlagos.

Foi a segunda vitória de Senna no GP do Brasil já que ele também havia ganho a corrida em 1991. O encontro aconteceu cerca de um ano antes da trágica morte do piloto brasileiro, ocorrida no fatídico acidente na curva Tamburello, no circuito de Ímola, em 1º de maio de 1994.

Além de esportistas de renome mundial, Pelé e Senna também tiveram outro ponto em comum. Ambos foram namorados da apresentadora Xuxa Meneghel. Pelé, por exemplo, foi o primeiro famoso a aparecer publicamente ao lado da então modelo Xuxa. Anos depois, quando ela já era apresentadora de um programa matutino da Rede Globo e uma figura conhecida nacionalmente, Xuxa foi a namorada de Senna por um determinado período. Ela, inclusive, sempre foi a ‘predileta’ da família Senna, que não via com bons olhos o relacionamento do piloto com Adriane Galisteu.