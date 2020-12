Pelé, 80 anos em 80 dias: veja como escritores definiram o Rei do Futebol

A série especial do LANCE! sobre os 80 anos de Pelé traz hoje a definição de Pelé feita por cinco escritores e poetas. São gênios da literatura e das palavras descrevendo o maior jogador de todos os tempos, em citações repletas de sensibilidade, emoção e deslumbramento. Confira!

“O difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols, como Pelé. É difícil fazer um gol como Pelé. Aquele gol que gostaríamos tanto de fazer, que nos sentimos maduros para fazer, mas que diabolicamente, não se deixa fazer.”

– Carlos Drummond de Andrade

“Os anjos que sobrevoavam este campo me juram que tu vieste ao mundo para reescrever a bíblia do futebol. Assim seja.”

– Armando Nogueira

“O que nós chamamos de realeza é, acima de tudo, um estado de alma. E Pelé leva sobre os demais jogadores uma vantagem considerável: — a de se sentir rei, da cabeça aos pés.”

– Nelson Rodrigues

“O Santos igualmente jogava duas vezes por semana, em São Paulo, no Rio, na Europa, na África e, embora fugazmente, no cinema, sempre podíamos ver as maravilhas de Pelé. Mas você não precisa acreditar em mim. Às vezes, eu também não acreditava no que via.”

– Ruy Castro

“Quando Pelé ia correndo, passava através dos adversários como um punhal. Quando parava, os adversários se perdiam nos labirintos que suas pernas desenhavam. Quando saltava, subia no ar como se o ar fosse uma escada.”

– Eduardo Galeano