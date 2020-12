Pelé congratula Marivaldo Francisco pela conquista do prêmio Fifa Fan Award

Vencedor do prêmio Fifa Fan Award 2020, Marivaldo Francisco foi parabenizado por uma figura muito especial nesta sexta-feira. O Rei Pelé utilizou suas redes sociais para felicitar o torcedor do Sport e valorizar sua conquista, destacando que seu feito representa “a razão do futebol ser o que é”.

Divulgação Sport

“Este é Marivaldo. Ele é a razão do futebol ser o que é. Um torcedor que percorre 60km caminhando, para ver o seu clube do coração jogar. Que paixão inspiradora! Parabéns a Fifa que ao premiar Marivaldo, presenteia a cada um que ama o esporte. O futebol é lindo e é construído pela paixão dos torcedores. Sem esse amor, o futebol não seria nada”, escreveu o tricampeão mundial.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Na publicação, Pelé também congratulou o polonês Robert Lewandowski, que foi eleito o melhor jogador do mundo.

“Aproveito para mandar um parabéns ao Robert Lewandowski, pelo prêmio de melhor jogador. Meus amigos, por qual time vocês caminhariam essa distância para assistir?”, acrescentou o Rei.

Marivaldo recebeu o prêmio em cerimônia realizada na última quinta, de forma virtual. O brasileiro ganhou o troféu por caminhar 60 quilômetros durante 12 horas para assistir aos jogos do Sport, indo da cidade de Pombos, no interior de Pernambuco, até a Ilha do Retiro, em Recife.