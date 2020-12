Pelé congratula Messi por igualar seu recorde de gols por só um clube em jogos oficiais

Neste sábado, Lionel Messi alcançou mais um feito em sua carreira: com o gol marcado no empate com o Valencia por 2 a 2 em LaLiga, o argentino alcançou 643 em jogos oficiais pelo Barcelona, igualando o recorde que pertencia a Pelé pelo Santos.

Em seu Instagram, o Rei do Futebol parabenizou o camisa 10 culé por chegar a tal marca.

“Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no Barcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Messi”, postou.

Junto a Dembelé, Messi faz comemoração parecida com a de Pelé Reprodução

Pelé tem um total de 1.091 gols somente pelo clube da Vila Belmiro, totalizando partidas oficiais e amistosos.

Já Messi possui 678 gols apenas com a camisa do Barça.