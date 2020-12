Pelé congratula Messi por marca histórica alcançada com a camisa do Barcelona

Durante o empate em 2 a 2 contra o Valencia, neste sábado, Lionel Messi chegou a marca de 643 gols pelo Barcelona. Pelas contas do clube catalão, ele está empatado com o Pelé no recorde de mais gols feitos por um jogador em um único clube. O Rei do Futebol foi até suas redes sociais parabenizar o astro argentino pelo feito.

Sem entrar na questão da contagem, na postagem, Pelé disse saber o sentimento que é atuar por um único clube. “Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pelé (@pele)

Por fim, o Rei falou como fidelidade a uma única camisa são cada vez mais difíceis de acontecer. “Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Messi”, finalizou.

Mesmo com Pelé parabenizando e o Barcelona oficializando a marca do argentino, há controvérsias sobre a contagem dos gols. Ao todo, o Rei anotou 1.091 gols pelo Santos em 1.281 partidas. Porém 448 gols foram registrados em amistosos ou torneios internacionais que o Peixe disputava com frequência naquela época.

Neste contexto, Messi marcou 37 gols em 58 jogos do Barcelona que estiveram fora do calendário de competições oficiais. Ao todo, portanto, o craque do Barça tem 680 gols em 806 jogos.