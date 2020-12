Pelo celular: Governo solicita DEVOLUÇÃO do auxílio emergencial; VEJA!

O trabalhador que recebeu o auxílio emergencial durante a pandemia do novo coronavírus deve ficar atento ao seu telefone celular. Acontece que o Governo Federal já começou a encaminhar mensagens por meio de SMS para todos os cidadãos que receberam o benefício irregularmente.

O grupo de pessoas que está recebendo o comunicado conta com brasileiros que não preenchiam os requisitos receber o auxílio emergencial pago pelo governo federal.

Para devolução dos valores, o Governo já criou um site para que as pessoas que receberam o auxílio emergencial indevidamente façam o estorno do pagamento – veja o site de devolução.

Para fazer a devolução, o trabalhador deverá preencher o seu CPF e depois gerar uma Guia de Recolhimento da União (GRU) para realizar a devolução. Esta guia poderá ser paga em qualquer outro banco além da Caixa.

Veja quais serão os pagamentos de DEZEMBRO

Liberado o ciclo 3 para saque em espécie e transferência bancária para nascidos de novembro e dezembro

Calendário completo de dezembro – Auxílio de R$300 e R$600

10 de dezembro (quinta-feira)

Bolsa Família NIS final 1

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 1 recebem a nona parcela de R$ 300.

11 de dezembro (sexta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de novembro recebem o pagamento do ciclo 5.

Bolsa Família NIS final 2

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 2 recebem a nona parcela de R$ 300.

12 de dezembro (sábado)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de dezembro recebem o pagamento do ciclo 5.

13 de dezembro (domingo)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de janeiro e fevereiro recebem o pagamento do ciclo 6.

14 de dezembro (segunda-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de março recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 3

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 3 recebem a nona parcela de R$ 300.

15 de dezembro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 4

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 4 recebem a nona parcela de R$ 300.

16 de dezembro (quarta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de abril recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 5

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 5 recebem a nona parcela de R$ 300.

17 de dezembro (quinta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de maio recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 6

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 6 recebem a nona parcela de R$ 300.

18 de dezembro (sexta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de julho recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 7

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 7 recebem a nona parcela de R$ 300.

19 de dezembro (sábado)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Saque em dinheiro e transferência bancária

Liberado saque em dinheiro e transferência bancária do ciclo 5 e ciclo 6 para nascidos em janeiro e fevereiro.

20 de dezembro (domingo)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de julho e agosto recebem o pagamento do ciclo 6.

21 de dezembro (segunda-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de setembro recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 8

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 8 recebem a nona parcela de R$ 300.

22 de dezembro (terça-feira)

Bolsa Família NIS final 9

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 9 recebem a nona parcela de R$ 300.

23 de dezembro (quarta-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de outubro recebem o pagamento do ciclo 6.

Bolsa Família NIS final 0

Cadastrados no Bolsa Família que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminados em 0 recebem a nona parcela de R$ 300.

28 de dezembro (segunda-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de novembro recebem o pagamento do ciclo 6.

29 de dezembro (terça-feira)

Cadastrados app, site e CadÚnico – Deposito em conta poupança social digital

Os beneficiários inscritos via aplicativo, site e CadÚnico nascidos no mês de dezembro recebem o pagamento do ciclo 6.

E assim se encerra o pagamento do auxílio emergencial oficialmente divulgado pelo governo. Como mencionado anteriormente, o saque em dinheiro do ciclo 6 assim como do ciclo 5 será liberado no mês de janeiro.

