Pelo Liverpool, Diogo Jota reencontra Wolverhampton pela 1ª vez; em qual dos clubes ele começou melhor na elite?

Pela primeira vez pelo Liverpool, Diogo Jota estará em campo contra o Wolverhampton. Neste domingo (6), às 16h15, o português receberá o seu ex-clube em Anfield pela Premier League.

O jogo terá transmissão da ESPN Brasil e do ESPN App e acompanhamento em tempo real, com vídeos de lances e gols, do ESPN.com.br.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Principal contratação do campeão inglês na temporada (44,7 milhões de Euros), o português, que completou 24 anos na última sexta-feira, vem se inserindo num grupo que parecia intocável: o trio de ataque do Liverpool.

Já conseguiu colocar Firmino no banco em alguns compromissos e, sempre que joga, deixa dúvidas na imprensa e nos torcedores: merece ou não um lugar entre os titulares? E ainda, uma outra: seria o Jota do Liverpool melhor que o dos Wolves?

Diogo Jota comemorando gol da virada em cima do West Ham pela Premier League Getty Images

Ainda é difícil fazer uma comparação entre os desempenho de Diogo pelos dois clubes da Premier League.

Afinal, o português soma apenas 15 partidas pelo clube de Merseyside – titular em nove -, contra 131 pelo Wolverhampton – dentre as quais, 67 pela Premier League.

Para tentar fazer alguma comparação numérica, vamos tomar por base os primeiros oito jogos dele pelos dois clubes na primeira divisão da Inglaterra:

Começo difícil

Diogo Jota comemora gol contra o Arsenal Getty Images

Pelos Wolves, Jota estreou na Premier League em 2018/19, ano de retorno da equipe à competição.

Em suas primeiras oito partidas pelo time, Jota passou em branco: zero gol, zero assistência.

Ele balançou as redes pela primeira vez na Premier League só na sua 15ª partida, contra o Chelsea.

Começo voando

Já pelo Liverpool, o começo do português vem sendo admirável: em oito jogos no Campeonato Inglês, Jota já fez cinco gols.

Anotou em sua estreia, contra o Arsenal, vindo do banco. Contra o Sheffield United, foi titular e balançou a rede.

Também vindo do banco, anotou contra o West Ham. E, por fim, balançou as redes de Leicester City e Brighton, tendo sido titular em ambas.

Conclusão

Há muitas variáveis nesse cálculo, de modo que uma definição que se pretendesse “científica” seria muito forçada.

Mas é fato que o início de Jota nos Reds está sendo melhor.

Evidentemente, no entanto, estamos falando de realidades completamente diferentes.

O Diogo que chega ao Liverpool é um jogador mais completo e maduro, entre outros fatores, por ter duas temporadas de Premier League e já ser dois anos mais experiente que aquele que estreou no Wolverhampton.

Entra aí o mérito do seu compatriota e ex-técnico Nuno Espírito Santo, que o ajudou muito em seu desenvolvimento.

Também é preciso considerar que atuar ao lado de Mané, Salah, Arnold, Robertson e até Firmino, em alguns jogos, potencializa a chance de bom desempenho de qualquer jogador.

Em algumas temporadas, se Diogo ficar no Liverpool, será possível uma análise mais aprofundada.

Uma coisa, no entanto, é certa: se anotar na partida deste domingo, Jota terá conseguido um feito que jamais alcançou pelos Lobos.

Atuando pelo Wolverhampton, ele nunca marcou sobre o Porto, seu clube anterior.